Trabalho digital faz com que quem vê as fotografias se sinta como estivesse numa montanha russa

Aydin Büyüktas, de 45 anos, é um artista turco que, num novo projeto, transformou a paisagem do sudoeste dos EUA numa espécie de montanha russa surreal.

Com fotografias tiradas com um drone, trabalho em 3D e Photoshop, Aydin faz com que as suas fotografias nos levem numa queda livre, tendo em conta o efeito que consegue atribuir ao produto final das suas fotografias.

O projeto é chamado Flatlands II, mas não é a primeira vez que Aydin ganha notoriedade com o seu trabalho, depois de ter feito o mesmo na Turquia.

Em relação ao sudoeste norte-americano, diz que área é "o céu para um fotógrafo", segundo o Wired.

Antes da sua primeira visita aos EUA, Aydin passou dois meses a explorar o país no Google Maps, enquanto planeava as suas fotografias. Então, em novembro passado, foi para Houston, Texas.

Alugou um jipe e fez quase 20 mil quilómetros em cinco estados norte-americanos: Texas, Novo México, Arizona, Nevada e a parte sul da Califórnia.

Apesar de não divulgar muito sobre o seu método, sabe-se que usou dois drones, devidamente autorizados pelas entidades norte-americanas, mas não diz quantas fotos ele "estica" e junta para criar as suas próprias paisagens. Apenas que passa horas no Photoshop.

