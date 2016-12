Pub

O carro foi contra uma árvore e incendiou-se

Dois homens, de 38 e 42 anos, morreram esta quarta-feira de madrugada na sequência do despiste de um automóvel, perto de Nisa, no distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O acidente ocorreu na estrada nacional (EN) 18, entre Nisa e Alpalhão, tendo o alerta sido dado às 02:07, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

A fonte da GNR adiantou que os dois homens, residentes na zona de Nisa, eram os únicos ocupantes do veículo e que os óbitos foram declarados no local do acidente.

O automóvel colidiu com uma árvore de grande porte e incendiou-se de seguida, disse a mesma fonte, adiantando que os corpos ficaram carbonizados.

As operações de socorro mobilizaram 13 bombeiros da corporação de Nisa, com o apoio de seis viaturas, além da GNR, acrescentou a fonte do CDOS de Portalegre.