Pub

Corpos estavam no areal da praia Formosa

Dois corpos foram encontrados esta sexta-feira numa praia de Santa Cruz, Torres Vedras. A Polícia Marítima confirmou ao DN que foram localizados dois cadáveres, sem adiantar pormenores, referindo apenas que o caso foi entregue à Polícia Judiciária e Ministério Público.

O capitão do Porto de Peniche, Marco Augusto, disse à Lusa que a capitania recebeu pelas 09:48 o alerta da existência de um corpo, já cadáver, na praia.

Após deslocação ao local, as autoridades vieram a descobrir um outro corpo, também cadáver, na zona da arriba, a poucos metros de distância.

Os cadáveres foram descobertos na Praia da Formosa e o alerta foi dado pela GNR à Polícia Marítima depois de um alerta de populares. Segundo fonte oficial da GNR adiantou ao DN, o alerta aconteceu às 9:40 e o segundo corpo foi descoberto às 11:30.

O Correio da Manhã adianta ainda que um cadáver é do sexo masculino e outro do sexo feminino e que as vítimas terão entre os 30 e os 45 anos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.