Cinco distritos do continente estão, esta quinta feira, sob aviso laranja devido à previsão de queda de neve acima de 800/1000 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Viseu estão sob aviso laranja desde as 01:42 e até às 12:00 de hoje, devido à queda de neve acima de 800/1000 metros descendo gradualmente a cota para 400/600 metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões Norte e Centro, queda de neve acima de 400/600 metros, sendo acima de 600/800 metros no litoral Centro e de 800/1000 metros na região Sul.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas e pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 05 e 11 graus Celsius, no Porto entre 03 e 11, em Vila Real entre -1 e 07, em Viseu entre 0 e 06, em Bragança entre -2 e 07, na Guarda entre -3 e 04, em Coimbra entre 03 e 09, em Castelo Branco entre 01 e 10, em Santarém entre 04 e 12, em Évora entre 03 e 13, em Beja entre 03 e 12 e em Faro.