Pescador deu alerta. Corpo foi encontrado de madrugada

Um cadáver do sexo masculino foi retirado esta madrugada do rio Douro, na Afurada, por agentes da Polícia Marítima. Fonte da Capitania do Porto do Douro confirmou ao DN que o alerta para o corpo no rio foi dado por um pescador, pelas 5:00 da madrugada, tendo sido mobilizados os agentes para o local.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária e estão nesta altura a ser realizadas diligências no sentido de apurar a identidade do cadáver.

Contactada pela Lusa, fonte da Polícia Marítima afirmou existirem "fortes indícios" de se tratar do corpo de um rapaz desaparecido dia 7, na Maia, mas remeteu para a Polícia Judiciária (PJ) essa confirmação. Hugo Oliveira, de 16 anos, foi dado como desaparecido pelo pai e foi visto pela última vez na escola secundária que frequentava, não tendo regressado a casa após as aulas.

No local onde foi encontrado o corpo estiveram além dos Sapadores de Gaia, elementos da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária, que estão a investigar o caso.