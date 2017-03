Pub

Tratar-se-á de mulher dada como desaparecida na sexta-feira

O cadáver de uma mulher foi hoje encontrado no rio Douro, junto ao cais de Avintes, perto de Vila Nova de Gaia, depois de ter sido dada como desaparecida no dia anterior, disse à Lusa fonte policial.

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que a mulher, de 46 anos, estava dada como desaparecida desde sexta-feira. A informação já tinha sido adiantada por fonte do Zona Marítima do Norte.

"Ontem [sexta-feira] foi reportado o desaparecimento de uma senhora, de 46 anos, e foram ativadas as buscas com binómios [elementos da Guarda com cães] e uma lancha", disse a fonte do Comando Nacional da GNR.

O corpo sem vida da mulher desaparecida foi encontrado pela lancha da GNR cerca das 11:00 de hoje, perto do Cais do Esteiro (Avintes).

A descoberta foi comunicada à Polícia Marítima, que comprovou no local a morte por afogamento e fez o levantamento do corpo. O cadáver foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

A GNR tomou conta do caso.