Pub

Entrevista ao historiador Joaquim Fernandes sobre o anúncio publicado no DN sobre acontecimentos importantes a 13 de maio

Como soube deste anúncio sobre o dia 13 publicado no DN?

No fim da década de 70, a investigadora Fina d"Armada e eu encontrámos referências em quatro jornais que davam informação prévia sobre a importância do 13 de maio para toda a humanidade.

Tem interesse para a História?

Enquanto elemento histórico é indubitavelmente uma referência ao dia 13 de Maio, seja quais forem os mecanismos ou processos de antecipação da informação. E nada houve de especial nesse dia além da conta-corrente da guerra.

Como acontece a mensagem?

É escrita por uma entidade eventualmente chamada Stella Matutina, que significa tanto Vénus como se associa à Virgem Maria na Idade Média. Coisas que só agora começamos a conhecer mas que ultrapassa a própria intenção da Igreja Católica, até porque tem uma significação que ainda não foi possível apreender totalmente.

Que grupos espíritas são estes?

Há dois grupos, um em Lisboa e outro no Porto, e uma nota dominante: todos referem a relação do dia 13 com a guerra, que é uma ligação óbvia porque é uma constante da Mensagem de Fátima. Não há relação direta com Nossa Senhora aparecer, o que não invalida que, enquanto historiadores, nos tenha chamado a atenção.

Quem avisa os espíritas?

Essa é a grande incógnita. Quem foi o autor da mensagem subscreve-se como Stella Matutina, uma entidade que ultrapassa os nossos conceitos do espaço e do tempo e que através de meios de perceção sensorial terá feito chegar uma afirmação codificada que não está explicita mas teria um sentido de pré-aviso para se dar atenção ao dia 13.

É de desconfiar?

Do ponto de vista cultural ultrapassa-nos, até porque esses aspetos foram sempre descuidados devido à desconsideração pela doutrina espírita. Quem aproveita é a Igreja, até porque os espíritas eram contra a interpretação Mariana.

E os três pastorinhos?

Tenho a certeza que a Lúcia não leu o anúncio do DN do dia 10!