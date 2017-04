Pub

Tal como no ano passado, o presidente da República surgiu de cravo na mão e não na lapela

A sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República teve hoje início após o entoar do hino nacional pela banda da GNR, como tradicionalmente, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a entrar de cravo vermelho na mão.

O chefe de Estado chegou ao parlamento pelas 09:45, de gravata azul e sem cravo na lapela, ao contrário do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que o recebeu e com ele passou revista militar, e que exibia a flor que deu nome à revolução do 25 de Abril.

Ao percorrer os corredores do parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa mostrava já um cravo vermelho na mão, com o qual entrou na sala do hemiciclo, tal como no ano passado, o primeiro em que esteve nesta cerimónia enquanto Presidente.

A sessão solene iniciou-se, como tradicionalmente, com "A Portuguesa" tocada pela banda da GNR, que minutos antes ocupava, com ensaios, a sala das conferências do parlamento, junto aos Passos Perdidos.

O primeiro-ministro, António Costa, e membros do Governo envergam cravo vermelho ao peito, assim como o líder do PSD, Pedro Passos Coelho.