Candidato independente à câmara do Porto espera "continuar com os melhores" num novo mandato.

Rui Moreira deixou esta sexta-feira em aberto a possibilidade de continuar a ter o apoio do PS à sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto

Em entrevista à SIC e questionado sobre se o socialista Manuel Pizarro teria de assumir se "está com Rui Moreira ou está com o PS", o autarca respondeu: "O PS continua a apoiar ou não continua."

Rui Moreira fez um rasgado elogio ao presidente da federação do Porto do PS, dizendo que ele "será convidado" para integrar a sua lista devido à sua "competência e isenção", não por ser socialista.

Manuel Pizarro, enfatizou Rui Moreira, "é um dos melhores [e] tem sido fundamental na aplicação do programa" com que foi eleito como independente.

Rui Moreira, que comentava a polémica criada pelas recentes declarações da secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, sobre uma vitória sua ser igualmente "uma vitória do PS", reafirmou a independência do seu movimento e disse que "nenhum partido pode ter a expectativa de condicionar" as listas - sendo que o seu número dois também não terá filiação partidária.

"Não pode haver uma contabilidade que procure minar esta independência do movimento" pelo qual se recandidata, sublinhou Rui Moreira, assinalando que recebeu esta sexta-feira o apoio do MPT (Movimento Partido da Terra). "Um movimento independente não faz coligações - nem pode fazer por lei nem fará", garantiu o autarca.

Rui Moreira confirmou ainda ter recebido um telefonema do líder do PS na manhã de quinta-feira e que serviu para António Costa lhe dizer que compreendia o seu incómodo com as declarações de Ana Catarina Mendes, em especial as feitas ao Observador depois de ele já ter explicado quais as suas regras.