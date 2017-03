João Torres, agora ex-líder do PS, foi o 1º proponente da moção defendendo regulamentação do trabalho sexual

A decisão foi tomada esta tarde, numa reunião no Porto da Comissão Nacional do PS, órgão máximo entre congressos.

Foi aprovada uma moção sectorial defendendo a regulamentação da prostituição em Portugal, fazendo equiparar o trabalho sexual a todos os outros, em termos de direitos e deveres.

A moção foi proposta no último congresso do PS pela JS mas só agora discutida, como todas as outras moções sectoriais apresentadas ao conclave socialista.

Foram aprovadas outras moções sobre comunidades emigrantes, economia social, correcção dos erros de agregação das freguesias, defesa dos jovens do interior e legalização e regulação das drogas leves em Portugal e limitação de salários de gestores (estas duas últimas com alterações).