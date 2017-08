Pub

"Eu não ficarei em casa, estarei mais uma vez e como sempre na rua, ao lado dos nossos candidatos", afirmou António Costa

O secretário-geral do PS prometeu hoje que não ficará "em casa" na campanha para as eleições autárquicas e dedicará o seu tempo livre, todas as noites e fins de semana, a apoiar "na rua" os candidatos socialistas.

"Eu não ficarei em casa, estarei mais uma vez e como sempre na rua, ao lado dos nossos candidatos", afirmou António Costa, no discurso na 'rentrée' do PS, que decorreu em Faro.

Lembrando que pela vez nos últimos dez anos não será candidato nas eleições autárquicas, o também primeiro-ministro garantiu que, enquanto secretário-geral socialista, dedicará todo o seu "tempo livre, todas as noites e todos os fins de semana, a apoiar em todos os distritos e nas regiões autónomas as candidaturas do PS".

Antes, o presidente do PS, Carlos César, tinha já vaticinado "uma grande vitória" nas eleições autárquicas de 01 de outubro, "no continente, nos Açores e na Madeira".

"Não faltam razões para essas vitórias", argumentou.

Carlos César deixou ainda um 'recado' aos candidatos socialistas às autárquicas, sublinhando que se, para defenderem a sua terra, tiverem de "atacar ou contrariar" o Governo, "qualquer que ele seja", o devem fazer.

Mas, acrescentou, "se tiverem de o defender devem defendê-lo".