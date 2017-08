Pub

"Hollywood é racista e não me escolhia quando tinha um último nome que os deixava desconfortáveis", escreveu a atriz

De Wang para Bennet - bastou uma mudança de apelido para Chloe passar a ter mais papéis em Hollywood. É pelo menos isso que defende a atriz, estrela da série da Marvel Agents of SHIELD, que assume que mudou de nome para ter mais oportunidades.

"Hollywood é racista e não me escolhia quando tinha um último nome que os deixava desconfortáveis", escreveu a atriz em resposta a uma pergunta de um fã na rede social, explicando em seguida que mudar de apelido não significa que tenha deixado de ter um pai chinês, de ter vivido na China e de falar mandarim. "Significa que tenho de pagar a renda", concluiu.

Esta não é a primeira vez que a atriz fala sobre a mudança de nome e das consequências para a sua carreira. No ano passado, numa entrevista ao The Daily Beast, disse que na primeira audição com o novo nome foi escolhida, o que mostra o preconceito que existe.

A atriz disse ainda que está a fazer o possível para que outras pessoas não tenham de fazer o mesmo no futuro. Uma das medidas foi criar um grupo que faz pressão para que as comunidades de origem asiática e do Pacífico nos EUA sejam melhor representadas em Hollywood.

