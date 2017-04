Pub

Quando Trump carregou no botão, no meio da entrevista, um mordomo entrou rapidamente na Sala Oval com a bebida

Já se sabia que o presidente dos Estados Unidos era apreciador de 'junk food', ou não tivesse comemorado a nomeação republicana para as presidenciais com um hambúrguer e batatas fritas do McDonald's. O que até agora não era público, é que Donald Trump decidiu implementar um método rápido para beber uma Cola sempre que lhe apetece, durante o trabalho na Casa Branca.

Um repórter da Associated Press, que esta semana entrevistou Trump para assinalar os 100 dias do magnata na presidência, reparou num pormenor curioso durante a conversa, que decorreu na Sala Oval: com um toque do presidente num botão vermelho, colocado numa caixa de madeira que repousa sobre a secretária do século XIX e que tem sido usada pela maioria dos presidentes dos EUA, um mordomo entra diligentemente transportando um copo de Coca-Cola para Trump. Não é claro se o botão serve apenas para pedir o refrigerante ou se o mordomo já sabe o que o presidente deseja, sem ser preciso fazer o pedido.

Assinala a imprensa que, apesar de insólito, o botão vermelho representa uma mudança - para melhor - do tempo em que Trump, durante uma entrevista, interrompia o entrevistado para gritar aos funcionários que lhe trouxessem uma Cola ou uma garrafa de água.