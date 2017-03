Pub

Presidente norte-americano assina hoje uma ordem executiva que inicia a revisão do Plano de Energia Limpa de Obama

Donald Trump vai assinar hoje uma nova ordem executiva para travar as políticas de Barack Obama de combate às alterações climáticas. A assinatura deverá ocorrer durante uma visita do presidente norte-americano à Agência de Proteção Ambiental (EPA).

Um porta-voz da Casa Branca disse ontem que a Administração acredita que pode simultaneamente "proteger o o ambiente e aumentar a independência energética". Mais importante do que as alterações climáticas, disse a mesma fonte, citada pela CNN, é a proteção dos empregos dos norte-americanos: "É um assunto que merece atenção, mas o presidente foi muito claro: não vai prosseguir com políticas relativas às alterações climáticas que ponham a economia em risco".

A ordem executiva que Trump se prepara para assinar hoje dá o pontapé de saída na revisão do Plano de Energia Limpa lançado por Barack Obama, que visa a redução da emissão de gases que causam o efeito estufa, prevendo a substituição de energias poluentes por fontes renováveis. De acordo com a CNN, o decreto presidencial vai revogar pelo menos seis ordens executivas de Obama, incluindo a regulação da emissão de gases de carbono, um decreto de 2013 que instava o governo federal a preparar medidas para fazer face ao impacto das alterações climáticas e um memorando de 2016 que classificava as alterações climáticas como uma crescente ameaça à segurança nacional do país.

"A Administração anterior desvalorizava os trabalhadores. Podemos fazer as duas coisas, proteger o ambiente e garantir trabalho às pessoas", sustentou o porta-voz da Casa Branca.