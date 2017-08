Pub

Nos postais, a polícia pede aos fugitivos que voltem para casa

A Europol criou postais de férias para criminosos perigosos em fuga. São 21 postais feitos por polícias de vários países europeus em que as autoridades pedem que os fugitivos regressem a casa.

"Ciao Marco, não sentes saudades do sabor da verdadeira comida italiana, preparada com amor por alguém que amas? Volta para as colinas ensolaradas da Itália para uma experiência (gastronómica) realmente fantástica que nunca esquecerás", escreveu a polícia italiana no postal.

Este postal era para Marco Di Lauro, um italiano de 37 anos acusado de homicídio, tráfico de drogas e assaltos.

Já a polícia espanhola falou sobre as praias para convencer Diego Moreno Jimenez, de 38 anos, a regressar ao país. "Querido Diego, as praias de Espanha sentem a tua falta. Por favor vem visitar-nos, estaremos à tua espera", escreveu a polícia para o criminoso acusado de tráfico de droga.

Os postais foram uma forma de chamar a atenção e pedir ao público que ajude as forças de segurança europeias a capturar estes 21 criminosos. "Enquanto a maioria de nós está a aproveitar as merecidas férias de verão, os criminosos não estão a tirar férias do mundo do crime", disse a Europol num comunicado. "Eles podem até ter escolhido o mesmo destino de férias do que você".

"Ao partilhar estes postais e dar informações, pode ajudar-nos a completa a última peça do puzzle e, em última instância, chegar a estes fugitivos", anunciou a Europol.

"Olá, David. Temos tentado contactar-te porque ainda temos muito para discutir. Por favor entra em contacto em breve", escreveu a polícia britânica para David Daniel, o homem de 38 anos acusado de vários crimes sexuais.

A polícia sueca deu ao fugitivo Simon Rofl, acusado de homicídio e agressão, as "instruções" para contactar as autoridades, exemplificando com os bonecos da loja Ikea.

"Quanto mais postais forem vistos, maiores as hipóteses de a polícia localizar e deter estes criminosos", explica a Europol no comunicado.

A Europol afirma ainda que, desde que foi lançado no ano passado o site www.eumostwanted.eu, que dá informações sobre os bandidos mais procurados na Europa, 36 destes criminosos foram detidos, 11 devido a pistas dadas pelo público. Esta força de segurança revelou ainda que o site recebeu mais de 2,5 milhões de visitas.

