Pub

Fonte próxima da Casa Branca diz que os russos mentiram e enganaram a administração norte-americana

A reunião não era aberta à imprensa, mas mesmo assim surgiram fotografias do encontro entre Donald Trump e Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros. Na ocasião, marcavam presença apenas os repórteres fotográficos da Casa Branca e da TASS, agência de notícias russa.

Ainda que não tenha havido qualquer proibição formal, os norte-americanos não esperavam, aparentemente, que houvesse imagens dos diplomatas russos na Sala Oval, mas não foi isso que acabou por acontecer.

Segundo a CNN, que cita uma fonte próxima da administração Trump, a Casa Branca está em fúria e sente-se enganada: por não ter divulgado qualquer fotografia da delegação russa, esperava a resposta equivalente. "Esse é o problema com os russos: eles mentem", disse à estação fonte da Casa Branca.

O encontro entre Trump e Lavrov aconteceu um dia depois da demissão do ex-diretor do FBI, James Comey.

Comey liderava a investigação às ligações entre a campanha de Trump e os russos, tendo sido despedido de forma súbita e surpreendente pelo presidente norte-americano na terça-feira.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia partilhou ainda um vídeo em que Lavrov, após ser questionado sobre o despedimento de James Comey, parece ironizar com a situação, dizendo para quem perguntou: "está a brincar!".

Ainda de acordo com a CNN, a Casa Branca acredita que a divulgação destas fotografias e vídeos é troça dos russos. Em resposta à reação não oficial da Casa Branca, que se diz "enganada", Susan Rice, conselheira de segurança nacional do ex-presidente Obama escreveu no Twitter: "não me digam".

A fonte ouvida pela CNN não alinhou nas críticas feitas a Trump por receber na Sala Oval o embaixador russo nos EUA, Sergey Kislyak, estando este sob investigação por alegadas ligações à campanha de Trump.

"É ridículo dizer que um embaixador não se pode encontrar com o Presidente como parte da visita de um ministro estrangeiro. É uma prática normal", acrescentou.

"O que devemos fazer? Não nos encontrarmos com os russos?", questionou ainda a fonte, rejeitando também as dúvidas relativamente à segurança, ou falta dela, em receber Kislyak na Sala Oval, visto que muitas pessoas próximas das agências de segurança o consideram um espião russo.

A reunião do presidente Trump com Lavrov já estava marcada antes da demissão de Comey de diretor do FBI.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.