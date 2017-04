Pub

FBI confirma que espiões russos mantiveram contactos com elementos da equipa de Trump, como por exemplo Carter Page.

O FBI tem, desde o verão, provas de que os operacionais russos nos EUA tentaram usar os conselheiros de Donald Trump, incluindo Carter Page, para se infiltrarem na campanha presidencial, noticia a CNN.

As suspeitas sobre Carter Page não são novas. Já em 2013 o FBI tinha descoberto que um espião russo estava a tentar recrutar o empresário norte-americano e, por isso, tinha ficado mais atento à sua atividade. Quando ele se associou à campanha de Trump, como conselheiro de política externa, essa atenção foi redobrada.

No entanto, o FBI não sabe se Page tinha noção de que estava a ser usado. Ele sempre disse que não sabia que o homem, Victor Podobnyy, era um agente secreto russo em Nova Iorque.

Em março do ano passado, Cage foi apontado por Trump como um dos seus conselheiros. Na altura poucos sabiam quem era aquele veterano da Marinha nem como é que ele aparecia ligado à campanha do atual presidente norte-americano.

Em julho de 2016, Page, atualmente com 45 anos, esteve numa universidade em Moscovo onde fez um discurso muito crítico da política internacional americana no que toca à Rússia, o que voltou a chamar a atenção do FBI.

Page acumulava a carreira de investidor com a de conselheiro de campanha de Trump. Em setembro, o empresário abandonou a equipa republicana e foi só então que o FBI conseguiu que o tribunal FISA (Foreign Inteligence Surveillance Act) emitisse um mandado para monitorizar as suas comunicações, sob suspeitas de espionagem a favor da Rússia.

Neste momento, as conversas de Carter Page com o operacional russo estão a ser examinadas como parte de uma grande operação de investigação do FBI em colaboração com outras agências norte-americanas para perceber ao certo qual terá sido a interferência dos serviços russos na campanha eleitoral presidencial.