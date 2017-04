Marine Le Pen fez ontem uma visita-surpresa aos trabalhadores da fábrica da Whirlpool na cidade de Amiens, no Norte do país

Pub

Le Monde desmascara "factos alternativos" defendidos pela candidata da Frente Nacional. Sondagens mostram que, em cinco dias, subiu de 35% para 40% nas intenções de voto

Marine Le Pen está ao ataque. Ontem, enquanto Emmanuel Macron se reunia em Amiens com uma delegação de trabalhadores da fabricante Whirlpool, a candidata da Frente Nacional apareceu de surpresa no parque de estacionamento da empresa, a alguns quilómetros de distância, para se encontrar com os restantes funcionários. "Estou aqui onde tenho de estar, no meio dos trabalhadores que resistem à globalização selvagem", afirmou. Em causa está a decisão da Whirlpool de deslocalizar a produção para a Polónia e de fechar a fábrica de Amiens em 2018. Horas mais tarde foi Macron visitar as instalações, mas foi recebido com assobios.

Segundo as sondagens diárias da OpinionWay, Le Pen tem vindo a reduzir o terreno que a separa de Macron nas intenções de voto para a segunda volta das presidenciais (7 de maio). A 20 de abril, Macron recebia o voto de 65% dos inquiridos. Ontem essa percentagem tinha baixado para 60%.

Na terça-feira, a candidata da Frente Nacional esteve na TF1 para uma entrevista televisiva. O veredicto que o Le Monde publicava ontem era assertivo: "A candidata da Frente Nacional multiplicou-se em falsas afirmações e em alusões duvidosas." O diário francês acrescenta ainda que Le Pen "fez lembrar a campanha de Donald Trump", ao criar vários "factos alternativos".

Algumas das inverdades descodificadas pelos jornalistas prendem-se com a Europa. Para a candidata de extrema-direita, a União Europeia significa nove mil milhões de euros que a França perde todos os anos. Os números oficiais mostram, no entanto, uma outra realidade. De acordo com o Parlamento Europeu, a contribuição líquida francesa para o orçamento da UE é de 4,5 mil milhões.

Le Pen enveredou também por outro dos seus tópicos favoritos, a imigração. "Todos os anos aceitamos 200 mil estrangeiros. Para que empregos? Para os alojarmos onde? Se não pusermos travão a isto, o nosso sistema de segurança social vai desmoronar-se", afirmou a candidata. Olhando para os números de forma cega, parece ser verdade, afinal, em 2016, entraram em França 227 mil estrangeiros. Os jornalista do Le Monde, porém, fazem a desconstrução deste valor: cerca de 70 mil eram estudantes, 85 mil familiares de residentes e 25 mil já tinham recebido uma proposta de trabalho. A isto junta-se o facto de a saída de franceses do país ter ascendido a 60 mil pessoas.

O Le Monde mostra ainda que a intenção de Le Pen de expulsar todos os estrangeiros que têm uma "ficha S" - indivíduos sinalizados como sendo eventualmente perigosos para a segurança nacional - não é aplicável. Isto porque a "ficha S" é apenas um método de sinalização e não uma apreciação do nível de perigo que o sujeito em causa representa. Todos os casos necessitam de uma avaliação individual.

Sarkozy vota Macron

Alexis Corbière, porta-voz de Jean--Luc Mélenchon, o candidato apoiado pelos comunistas que ficou em quarto lugar com 19,6%, disse que nenhum voto deve ir para Le Pen na segunda volta, mas não quis apelar ao voto em Macron. Ainda assim, o candidato centrista vai somando declarações de apoio. Ontem foi a vez de receber a do ex-presidente Nicolas Sarkozy. "Considero que a eleição de Marine Le Pen e a implementação do seu projeto político teriam graves consequências para o nosso país e para os franceses. Votarei por isso em Emmanuel Macron na segunda volta das presidenciais. É uma escolha de responsabilidade que não significa, em caso algum, um apoio ao seu projeto", escreveu Sarkozy nas redes sociais.

François Baroin, que foi ministro do Orçamento (2010-11) e da Economia e Finanças (2011-12) durante a presidência de Sarkozy mostrou-se ontem disponível para ser primeiro-ministro de Emmanuel Macron. Tendo em conta que o movimento En Marche! poderá não conseguir uma maioria nas legislativas de junho (dias 11 e 18), é possível que Macron se veja obrigado a estabelecer alianças à esquerda com o Partido Socialista e à direita com Os Republicanos. Nesse caso, a França voltaria a ter uma experiência de coabitação - presidente e governo de cores diferentes.