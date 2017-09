Pub

O furacão Irma está a aproximar-se do leste das Caraíbas e ilhas como Porto Rico, Haiti e as Pequenas Antilhas foram colocadas em estado de alerta, anunciou hoje o Centro de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em Inglês).

O Irma, um furacão de categoria 3 de uma escala que vai até 5, com ventos que atingiram os 195 quilómetros por hora, deve continuar a intensificar-se "durante os dois próximos dias", indicou o NHC.

Alguns profissionais esperam que atinja uma força de categoria 4, que foi a potência máxima atingida pelo Harvey, que destruiu várias zonas da costa do Estado do Texas e do da Luisiana.

O Irma deve atingir o norte de Porto Rico, um território integrado nos EUA, às 08:00 locais de quarta-feira (13:00 de Lisboa), provocando uma subida do mar até três metros acima do normal, até 25 centímetros de precipitação e "grandes vagas destruidoras".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O governador Ricardo Rossello Nevares ativou a Guarda Nacional e anunciou a abertura de abrigos para acolher até 62 mil pessoas Facebook

Twitter

Um porta-aviões dos EUA, dotado com um hospital de campanha e dezenas de aparelhos capazes de realizar missões de salvação e abastecimento, já foi colocado na região por precaução, indicou Alejandro de la Campa, da divisão das Caraíbas da Agência federal de situações de urgência (FEMA, na sigla em Inglês).

A trajetória do Irma ainda é incerta, mas várias projeções colocam o Haiti, a República Dominicana e Cuba no seu trajeto, antes de se dirigir para o norte, em direção ao Estado da Florida e, depois, eventualmente, para a Costa Leste dos EUA.

No Haiti, as autoridades lançaram um primeiro nível de alerta, avisando para "ameaças de fortes chuvas, fortes ventos, fortes ondulações, riscos de deslizes de terras e inundações", segundo um comunicado da proteção civil.

Alertas de furacão foram também emitidos para as ilhas de Antígua e Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint Kitts et Nevis, Saint Martin, Saint Barthélemy, Saba e Saint Eustache, onde a passagem do Irma é esperada nas próximas 36 horas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.