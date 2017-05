Pub

Washington e Seul dizem que a instalação do sistema é uma medida de precaução, face aos sucessivos testes nucleares e com mísseis realizados pela Coreia do Norte

A China exigiu hoje a suspensão "imediata" da instalação do sistema antimísseis norte-americano THAAD na Coreia do Sul, depois de Washington ter anunciado que este está já em funcionamento, face ao programa de mísseis balísticos norte-coreano.

"Opomo-nos à instalação do sistema THAAD na Coreia do Sul. Apelamos às partes que parem essa instalação imediatamente e tomaremos fortemente as medidas necessárias para defender os nossos interesses", disse à imprensa o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang.

Pequim tem protestado contra a instalação daquele sistema, que considera constituir uma ameaça ao seu território.

Washington e Seul dizem que a instalação do sistema é uma medida de precaução, face aos sucessivos testes nucleares e com mísseis realizados pela Coreia do Norte.

Na segunda-feira, um responsável norte-americano anunciou que o escudo THAAD já está operacional, tendo atingido "a sua capacidade inicial de interceção" de mísseis.

A instalação deste sistema foi decidida por Seul e Washington em julho, na sequência de repetidos testes com mísseis da Coreia do Norte.

O financiamento do sistema originou uma pequena polémica na semana passada entre a administração norte-americana e a Coreia do Sul.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou que seria "apropriado" que Seul pagasse o sistema, que terá custado cerca de mil milhões de dólares, mas a Coreia do Sul afastou essa possibilidade.

Segundo o Pentágono, o sistema "meramente defensivo" permite um nível de proteção adicional em relação ao dispositivo antimíssil existente e protege melhor o território sul-coreano e as forças norte-americanas que ali se encontram.