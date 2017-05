Pub

Mike e Heather Martin começaram a ficar conhecidos no YouTube quando decidiram partilhar vídeos das partidas. Em algumas delas as crianças acabavam a chorar

O que para Mike e Heather Martin era um momento de popularidade online, não o foi para as autoridades norte-americanas, que decidiram retirar-lhes a custódia dos filhos. Tudo porque o casal partilhar as partidas de mau gosto que fazia aos filhos, tento até criado no Youtube o canal "DaddyOfive" (pai de cinco).

Muitos dos vídeos terminavam com as crianças a chorar. Uma das partidas com mais sucesso foi, por exemplo, quando o casal informa Cody, o filho de nove anos, que vai ser adotado por outra família.

Num dos vídeos mais polémicos do canal, que conta com mais de 760 mil subscritores, os pais sujam o quarto da criança com tinta e depois responsabilizam-na pela asneira, acabando mais uma vez com o menor em lágrimas.

A custódia das crianças acabou por ser atribuída a Rose Hall, mãe biológica das crianças e ex-mulher de Mike. E o que fez a mãe? Gravou um vídeo para o Youtube: "Emma e Cody estão comigo, está tudo bem com eles", relatou , num vídeo onde aparece ao lado do seu advogado, acrescentando que ficou de "coração partido" e muito "perturbada" ao ver os seus filhos serem abusados daquela forma.