Presidente sírio garante que o regime não tem armas químicas desde 2013

O presidente sírio Bashar al-Assad disse esta quinta-feira que o ataque químico que matou mais de 80 pessoas na semana passada na província de Idlib foi "100% inventado". Em entrevista à agência AFP, Assad disse ainda que o exército sírio não tem armas químicas desde 2013, ano em que "todo o arsenal foi entregue".

"E mesmo se tivéssemos tais armas, nunca as teríamos usado", continuou, acrescentando que o regime que lidera apenas permitirá uma investigação imparcial ao alegado ataque.

A Rússia, principal aliada da Síria, já tinha emitido uma opinião semelhante: o presidente Vladimir Putin classificou o ataque dos Estados Unidos como "uma agressão" com um "pretexto inventado". Recorde-se que os EUA lançaram na semana passada um ataque com 59 mísseis contra a base aérea de Shayrat, usada pelo exército sírio. A administração de Donald Trump deixou claro que o ataque foi uma resposta ao uso de armas químicas pelas forças de Assad.

Na terça-feira da semana passada, pelo menos 86 pessoas morreram na localidade de Khan Cheikhun, na província de Idlib, no noroeste da Síria, devido a um ataque com gás sarin. Damasco reconheceu ter realizado um bombardeamento contra a localidade, sob controlo dos rebeldes, mas negou categoricamente ter usado armas químicas.

Na versão do regime de Bashar al-Assad e da Rússia, a aviação síria atingiu um depósito de armas químicas da Frente Al-Nosra. Este bombardeamento teria resultado numa libertação do gás sarin que matou dezenas de civis. As armas químicas pertenceriam, então, aos rebeldes sírios, últimos responsáveis pelo ataque.

Mas esta versão foi desmentida por Hamish de Bretton Gordon, um ex-comandante do regime britânico e perito em armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Bretton Gordon explicou que "se explodires sarin ele destrói-se", logo esta explicação seria "completamente insustentável e falsa".