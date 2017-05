Pub

Presidente escreveu no Twitter que poderão ser reveladas gravações das suas conversas com James Comey se este falar

O ex-diretor do FBI James Comey "não está preocupado com nenhumas gravações" de conversas entre ele e Donald Trump, garantiu ontem uma fonte próxima do processo à CNN, acrescentando que "se há uma gravação, não há nada que o preocupe" que possa estar lá. Já a CBS, citando uma fonte que falou com Comey sobre este assunto, noticiou que este espera que existam "muitas gravações".

Ontem de manhã, Trump avisou Comey a não falar com a comunicação social, uma atitude muito pouco usual que levantou novas acusações de que o presidente está a tentar silenciar o homem que liderou uma investigação sobre o possível conluio entre a campanha eleitoral do republicano e a Rússia.

No Twitter, o presidente parece sugerir que se Comey desse a sua versão dos contactos entre os dois, a sua administração poderia publicitar gravações das conversas, apesar de não ser claro se tais gravações existem. Uma ameaça que surge dias depois de Trump ter afastado Comey da liderança do FBI. "Para James Comey é melhor que não haja "gravações" das nossas conversas antes dele as começar a passar para a imprensa", escreveu Trump.

O The New York Times noticiou, citando fontes próximas de Comey, que o presidente pediu em janeiro ao então diretor do FBI que lhe prometesse lealdade. Um pedido que minaria a independência de Comey como agente da autoridade.

Comentando o jantar de janeiro entre Comey e Trump, o antigo diretor dos serviços secretos norte-americanos, James Clapper, afirmou ontem que o então diretor do FBI lhe disse estar "apreensivo" com esse encontro. Clapper, numa entrevista à MSNBC, declarou ter falado com Comey, por acaso, horas antes do jantar na Casa Branca e que este estava "apreensivo com ele" por causa da possível aparência de comprometimento da independência da agência de investigação.

O NYT escreve ainda que Comey disse à sua equipa que recusou o pedido de lealdade feito por Trump, tendo respondido ao presidente que podia contar com a sua honestidade. Ontem, o porta-voz da Casa Branca garantiu que Trump não pediu a lealdade de Comey. Questionado sobre as gravações mencionadas pelo presidente no Twitter, Sean Spicer apenas disse o aviso feito por Trump "não era uma ameaça".

A Casa Branca avançou ontem que o Departamento de Justiça iria começar a entrevistar candidatos para diretor do FBI ainda no próprio dia ou durante o fim de semana.

O número dois dos democratas no Senado, Richard Durbin, atacou violentamente o presidente, depois dos tweets que este publicou ontem, dizendo que Trump é "perigoso porque pode estar a obstruir a justiça numa investigação e, segundo, porque a sua credibilidade foi destruída".

A Casa Branca garantiu esta semana que o despedimento de Comey não está relacionado com a investigação sobre a Rússia. Terça-feira, dia em que o diretor do FBI foi afastado, Trump disse saber que havia o risco de o despedimento ser interpretado dessa forma. Mas garantiu nunca ter pressionado Comey a deixar cair a investigação do FBI, sublinhando não haver "nenhum conluio entre mim, a minha campanha e os russos".