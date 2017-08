Pub

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse a membros do seu clube de golfe em Nova Jérsia que passava tanto tempo fora de Washington porque a Casa Branca era uma "autêntica lixeira".

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário da agência AP sobre a notícia, que apareceu num extenso artigo colocado no sítio da internet golf.com.

A história sobre o gosto de Trump pelo golfe também apareceu na revista Sports Illustrated.

No texto conta-se um episódio no qual Trump está a trocar impressões com alguns membros do clube. O atual Presidente dos EUA disse a estes que aparece tantas vezes na sua propriedade em Bedminster, no Estado de Nova Jérsia, porque, justificou, "a Casa Branca é uma autêntica lixeira".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Trump passou praticamente todos os fins de semana da sua presidência a visitar várias propriedades que possui ou tem arrendado, incluindo Bedminster.