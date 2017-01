Pub

Maioria das vítimas foi decapitada ou foi desmembrada, segundo avança o jornal Estado de São Paulo

Novos confrontos entre fações criminosas numa prisão brasileira fizeram 33 mortos, esta sexta-feira. Desta vez, os confrontos foram em Roraima, na maior prisão do estado, dias depois de cerca de 60 presos terem morrido num massacre numa prisão de Manaus.

Segundo as autoridades, citadas pelo jornal Folha de São Paulo, estes homicídios foram uma reação ao que aconteceu em Manaus, em mais um episodio na guerra de diferentes grupos criminosos pelo controlo das prisões brasileiras.

Os confrontos começaram durante a madrugada, quando um grupo de presos deixou as celas e iniciou o massacre, deixando os corredores cheios de corpos. Numa manifestação de grande violência, a maioria das vítimas foi decapitada ou desmembrada, segundo avança o jornal Estadão.

Agentes do Bope (as operações especiais da Polícia Militar) já estão no local para conter a situação.

A maioria das vítimas pertence à FDN (Família do Norte), um braço de um grupo chamado Comando Vermelho. Em entrevista a uma rádio local, o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel de Castro Júnior, disse acreditar que os crimes tenham sido cometidos por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Este é o terceiro maior massacre em prisões brasileiras, em número de vítimas, desde o de Carandiru, em 1992. A Penitenciária Agrícola de Boa Vista, na capital de Roraima tem 1200 presos, o dobro da capacidade.

Segundo a Folha, nos seis primeiros dias de janeiro foram registadas 95 mortes em prisões brasileiras, um número que representa cerca de 25% do total de mortes registadas em todo o ano passado (372).