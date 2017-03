Pub

Na véspera do encontro dos atores de "The Walking Dead" com os fãs portugueses em Lisboa, já há quem acampe à porta do Teatro Tivoli para assegurar o lugar

Alguns dos principais atores da série The Walking Dead só têm encontro marcado com os fãs portugueses na tarde de quarta-feira, em mais uma passagem da The Walking Dead Euro Tour, mas ao final da tarde desta terça-feira já se encontrava um primeiro grupo de fãs à porta do Teatro Tivoli, em Lisboa, que ali vai pernoitar.

Sebastião, de 16 anos, foi o primeiro admirador da trama pós-apocalíptica, exibida em Portugal na Fox, a chegar à sala de espetáculos lisboeta onde estarão os atores Andrew Lincoln (Rick na série), Norman Reedus (Daryl) e Jeffrey Dean Morgan (Negan), e ainda Greg Nicotero, produtor executivo e responsável pela caracterização dos zombies neste que é um dos maiores fenómenos televisivos dos últimos anos.

O relógio marcava as 13h00. "Vim a essa hora por causa das filas e para assegurar lugar", revela ao DN. "Já vejo a série há sete anos e é como se fosse um irmão mais novo, basicamente", conta o jovem, que leva consigo um desenho do vilão Negan para entregar ao ator que lhe dá vida. "As minhas personagens preferidas já estão todas mortas. Das vivas, diria que é o Daryl", frisa.

Alice, de 17 anos, chegou um pouco depois. "Já acompanho esta série há algum tempo. Mostra que num cenário apocalíptico pode haver união e amor entre as pessoas", adianta. Ao seu lado, a amiga Daniela, um ano mais velha, acrescenta que The Walking Dead mostra que as pessoas também podem virar monstros porque querem lutar umas com as outras para ganharem coisas", diz.

Sofia e Catarina vieram do Porto mais cedo para terem a certeza que teriam lugar no encontro que decorre esta quarta-feira, e que é gratuito e aberto a todos, até que a lotação do Tivoli esgote. "Estou muito ansiosa para amanhã. Quando soube que eles vinham cá, a minha reação foi chorar. Gosto bastante dos atores que cá vêm", conta Sofia. As duas chegaram por volta das 15h00. "Foi a minha amiga que me introduziu à série. É viciante", revela Catarina.

Para além da passagem por Lisboa, a The Walking Dead Euro Tour é ainda composta por encontros em Londres, Munique, Amesterdão e Varsóvia. Esta quinta-feira, o elenco da série já estará em Madrid, em Espanha, para continuar a digressão.