Pub

Taxa ficou nos 9,9%, a mais baixa desde fevereiro de 2009

A taxa de desemprego de fevereiro de 2017 ficou em 9,9%, informou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), menos 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 0,6 em relação a três meses antes. O INE reviu em baixa a estimativa provisória divulgada há um mês, que era de 10%, sendo que os números do desemprego de fevereiro são os mais baixos observados desde fevereiro de 2009.

Já para março, a estimativa do INE desce para os 9,8%, o que confirma a trajetória descendente do desemprego em Portugal. "A estimativa provisória da taxa de desemprego de março de 2017 foi de 9,8%. Neste mês, a estimativa provisória da população desempregada foi de 504,0 mil pessoas e a da população empregada foi de 4 646,1 mil pessoas", revela ainda o INE.

Na semana passada, soube-se igualmente que, em março, o número de desempregados inscritos no IEFP registou também a maior queda de sempre: o número baixou 18% em março, para os 471,5 mil desempregados. Tratou-se da maior descida homóloga desde 1989 (o primeiro ano em que há registo de dados), sendo ainda necessário recuar a fevereiro de 2009 para encontrar um universo mais baixo.

Para esta diminuição contribuíram todos os grupos de desempregados, ou seja, os adultos, os mais jovens, os que estão inscritos há menos de um ano e os que já perderam o emprego há mais de 12 meses (e que por isso entram na categoria de desempregados de longa duração) e ainda os que possuem o secundário como habilitação escolar.