Falta de oferta em Lisboa e Algarve leva à deslocalização da procura dos investidores

O Porto lidera a procura imobiliária em Portugal, com quase 40% das intenções de compra a situarem-se nesta região. Lisboa mantém o segundo lugar, com 23,1% das intenções, e, em terceiro lugar, surge Faro. Um distrito cuja procura até está a aumentar, mas que se depara com um problema de falta de oferta. Os imóveis disponíveis no Algarve correspondem a, apenas, 7,5% do total nacional.

