Pub

Aeroporto da região do Algarve conta com 11 novos destinos para a estação de verão IATA, que termina no final de outubro

O Aeroporto de Faro vai contar com mais de um milhão de lugares durante o verão. Trata-se de um aumento de 17% para 8,4 milhões de lugares regulares em comparação com o mesmo período de 2016, anunciou esta segunda-feira a gestora ANA-Aeroportos, em nota enviada às redações.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia