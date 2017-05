Pub

Suplente dos leões estava a aquecer e tocou com a mão na bola, que estava na grande área... Equipa de Luís Martins perdeu 2-1-, este domingo.

A Académica venceu, este domingo, o Sporting B, por 2-1, em jogo da 41ª jornada da II Liga, que ficou marcado por um lance caricato que esteve na origem do primeiro golo dos estudantes.

Os leões chegaram ao intervalo a vencer graças a um golo de Gelson Dala. O angolano chegou a ser convocado por Jesus para o jogo com o Feirense, mas não jogou e por isso foi opção para os B de Luís Martins, chegando aos 13 golos.

Depois Académica chegou ao empate, por Rui Miguel, num lance que promete correr Mundo. O suplente Nazyrov, enquanto aquecia, tocou com a mão na bola dentro da grande área... e o árbitro assinalou grande penalidade.

A equipa de arbitragem considerou que a bola ainda estava dentro do campo quando o jogador suplente do Sporting B tocou na bola e apontou para a marca de grande penalidade, com Rui Miguel a aproveitar para fazer o empate.

Depois de converter a grande penalidade, Rui Miguel bisou na partida e garantiu a reviravolta no marcador (2-1) dando o triunfo à Académica.

Ainda antes do final da partida, Ryan Gauld viu o cartão vermelho direto após uma entrada dura sobre Leandro, deixando o Sporting B reduzido a 10 jogadores.