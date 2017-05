Pavilhão João Rocha vai ser inaugurado a 21 de junho

Vicente de Moura, diretor para as modalidades, durante uma visita guiada às obras do pavilhão, em setembro de 2016

Casa das modalidades vai acolher o futsal, andebol e hóquei em patins e foi uma das grandes promessas de Bruno de Carvalho quando chegou à presidência do Sporting

O pavilhão João Rocha já tem data de inauguração marcada: 21 de junho. Uma data escolhida para coincidir com o 15.º aniversário da inauguração da academia de Alcochete, que abriu portas oficialmente a 21 de junho de 2002.

Segundo apurou o DN, e ao contrário do que chegou a ser previsto, só na próxima temporada o pavilhão vai acolher competições das três modalidades que passarão a concentrar ali as suas operações: futsal, hóquei em patins e andebol.

Além destas, o pavilhão estará preparado também para receber jogos de voleibol, modalidade cujo regresso foi assumido como um objetivo para este mandato no último programa eleitoral de Bruno de Carvalho, e de basquetebol, modalidade em que o clube leonino já compete nos escalões de formação, abrindo perspetiva de um regresso de uma equipa senior no futuro.

A obra, cuja primeira pedra foi lançada em março de 2015, sofreu alguns contratempos que atrasaram a conclusão, mas agora tudo está em fase de acabamentos para a inauguração oficial decorrer então no próximo mês, numa cerimónia solene que contará com personalidades da autarquia lisboeta, de instituições do Estado e do clube leonino, entre outras entidades.

A inauguração a 21 de junho deverá também permitir que a próxima gala de aniversário do Sporting, a 1 de julho, seja realizada já no Pavilhão João Rocha, batizado com o nome deste antigo presidente leonino. O pavilhão vai também passar a acolher uma Loja Verde e o Museu do Sporting para as modalidades. Assim, 15 anos depois da abertura do Centro do Futebol leonina, na Academia de Alcochete, os leões passarão a ter a sua Casa das Modalidades, junto a Alvalade.