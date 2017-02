Oficial: Juande Ramos é o treinador de Madeira Rodrigues

Pub

Tal como o DN avançou em primeira mão, o técnico espanhol que já treinou o Real Madrid e o Tottenham foi o escolhido pelo candidato da lista A

Juande Ramos, 62 anos, é o treinador escolhido por Pedro Madeira Rodrigues para orientar o Sporting caso vença as eleições do próximo dia 4 de março, tal como o DN avançou em primeira mão. O anúncio foi feito há momentos pelo candidato da lista A, em Lisboa, que adiantou que o contrato será de dois anos.

"Vai ganhar menos do que Jorge Jesus ganhava no primeiro contrato que fez com o Sporting [cinco milhões de euros]. Tinha muitos pretendentes e nós ganhámos a corrida. Recentemente recusou um grande clube da Premier League porque o projeto não lhe agradou. Ele está com muita vontade de trabalhar no nosso projeto", referiu Madeira Rodrigues.

"Sempre foi o meu desejo, desde o princípio. Ele tem uma grande vontade de vir trabalhar para o Sporting e colocar o Sporting a vencer de novo. O balneário do Sporting tem passado por questões muito complicadas, e eles precisam de um pai. Precisam de um pai que lhes dê força, confiança, segurança, para que o Sporting possa voltar a ganhar", acrescentou.

O técnico espanhol não marcou presença na cerimónia de anúncio, mas Madeira Rodrigues mostrou um vídeo de Juande Ramos a agradecer o convite e a manifestar o desejo de orientar a equipa leonina.

O técnico que conta passagens por clubes como o Sevilha, Tottenham, Real Madrid, CSKA Moscovo, Dnipro e Málaga (o último clube que treinou e deixou em dezembro), nunca conseguiu ser campeão, mas conta no currículo títulos como duas Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma Taça de Espanha, uma Supertaça de Espanha e uma Taça da Liga inglesa.

Juande Ramos pode vir a ser o segundo espanhol a orientar os leões, depois de Fernando Argila, em 1966-67, que acabou por fazer apenas 22 jogos e apenas cinco vitórias. O treinador espanhol, caso Madeira Rodrigues seja eleito, só começará a trabalhar em junho. Até lá será Boloni a pegar na equipa.