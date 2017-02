Irmão de Guardiola é o novo empresário de William Carvalho

Pub

Médio leonino deixou Jorge Mendes e assinou pela Media Base Sport, empresa de Pere Guardiola.

William Carvalho deixou de ser representado por Jorge Mendes. O médio leonino, que tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros, assinou contrato com a Media Base Sport, empresa de Pere Guardiola, no dia 1 de fevereiro.

Foi o irmão do treinador do Manchester City que anunciou a 'contratação' do "campeão da Europa", publicando no site da empresa uma fotografia com William e o pai dele.

O médio defensivo é apontado aos melhores clubes da Europa (incluindo o City de Pep Guardiola), desde a grande época de estreia com Leonardo Jardim (2013/14), no Sporting, mas nunca chegou a sair de Alvalade.

Agora liga-se a Pere Guardiola, que além de agenciar o irmão representa Luís Suarez do Barcelona.