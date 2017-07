Pub

Ex-presidente do Conselho de Arbitragem da FPF foi o escolhido para o cargo. "Espero dignificar o futebol e Portugal", disse ao DN

Vítor Pereira transferiu-se para a Liga grega de futebol. Não falamos de um regresso do treinador que foi campeão no Olympiacos em 2015 nem de um jogador português. Trata-se do antigo árbitro internacional e ex-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que vai chefiar a partir desta temporada o Comité de Arbitragem da Federação Grega de Futebol (HFF).

O anúncio foi feito ontem na maior das surpresas pelo organismo grego. "As novas regulamentações da arbitragem determinam uma nova estrutura do Comité Central de Arbitragem. Um presidente estrangeiro, Vítor Manuel de Melo Pereira, de Portugal, vai presidir ao Comité Central de Arbitragem e será responsável pela nomeação de árbitros nas ligas profissionais e pelo departamento de arbitragem da HFF", lia-se numa nota oficial.

"O convite surgiu tendo em conta o meu currículo e a experiência acumulada. A federação grega foi obrigada a alterar os seus regulamentos de arbitragem para os adequar aos da UEFA e da FIFA e, em função disso, convidaram-me e eu aceitei", referiu Vítor Pereira ao DN.

O ex-árbitro internacional, que depois de terminar a carreira presidiu o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, além de ter integrado comités da UEFA e da FIFA, espera agora "corresponder às expectativas": "Sinto-me obviamente privilegiado por ter sido o escolhido. Em conjunto com uma vasta equipa, espero contribuir para uma melhor arbitragem e um melhor futebol na Liga grega. E, obviamente, dignificar o futebol e o nome de Portugal, tal como fiz na minha carreira de árbitro."

Esta decisão dos responsáveis da federação grega - de contratar um dirigente estrangeiro para o cargo - não é inédita. "Há uns anos [em 2014] esteve lá o ex-árbitro escocês Hugh Dallas. E noutros países, como a Roménia, a Ucrânia, a Rússia e a Croácia, é normal verem-se árbitros estrangeiros a apitar jogos. É uma forma também de credibilizar e trazer experiência", prosseguiu Vítor Pereira, de 59 anos, que vai mudar-se para a Grécia dias antes do início do campeonato para começar a trabalhar no desenvolvimento na área da arbitragem.

Vítor Pereira deixou o cargo de presidente do Conselho de Arbitragem da FPF em junho de 2016, depois de um mandato marcado por algumas polémicas, sobretudo com Bruno de Carvalho, presidente do Sporting (chegou a apresentar uma queixa-crime contra o líder leonino), mas também com o ex-árbitro Marco Ferreira, que revelou pressões sofridas por parte do chefe dos árbitros. "Nas semanas em que eu ia dirigir um jogo do Benfica, ele ligava-me a pedir para ter cuidado. Nunca fazia isso com o FC Porto, por exemplo", chegou a afirmar Marco Ferreira.

No final de 2016, Vítor Pereira foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol para ajudar no desenvolvimento da arbitragem no outro lado do Atlântico. "Estive cinco meses no Brasil, como presidente de uma comissão responsável pelo processo de avaliação e desempenho dos árbitros. Ajudei também na nova regulamentação e formação da arbitragem no país", contou ao DN.

Como árbitro teve uma longa carreira de 23 anos, que incluiu a presença nos campeonatos do Mundo de 1998 e 2002, no Campeonato da Europa de 2000, na final da Taça UEFA de 2001-02 e na Supertaça Europeia de 2001, além de muitos dérbis e clássicos que apitou.

Refira-se que a Liga grega de futebol é dominada consecutivamente desde a temporada 2010-11 pelo Olympiacos, clube pelo qual os treinadores portugueses Leonardo Jardim, Paulo Bento, Marco Silva e Vítor Pereira se sagraram campeões nacionais.