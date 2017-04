Pub

O autocarro do Borussia Dortmund "foi alvo de um ataque com explosivos." Foram usadas três cargas explosivas

O diretor executivo do Borussia Dortmund revelou que os futebolistas da equipa estão em estado de choque, depois de o autocarro em que seguiam, para o jogo da Liga dos Campeões com o Mónaco, ter sido atingido por três explosões.

"O autocarro da equipa foi alvo de um ataque com explosivos. Toda a equipa está em estado de choque. São imagens que não conseguimos apagar das nossas mentes", assumiu Hans-Joachim Watzke.

O diretor executivo do Dortmund espera que os seus futebolistas estejam, dentro do possível, preparados para jogar, na quarta-feira, com o Mónaco, o encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que foi hoje adiado.

Os explosivos podiam estar dissimulados num arbusto próximo de um parque de estacionamento

"Temos de ultrapassar isto, mas não será fácil para os jogadores. O Borussia Dortmund é especialmente forte em situações extremas. Todos se vão unir ainda mais e tenho a certeza que a equipa sentirá isso", concluiu.

Também o presidente do clube, Reinhard Rauball, mostrou-se confiante de que os jogadores vão conseguir superar o choque e jogar.

Pior seria que os autores deste ataque tivessem conseguido o seu propósito

As reações do mundo do futebol ao ataque ao autocarro do Borussia Dortmund sucedem-se, com o avançado colombiano do Mónaco, Radamel Falcao, que hoje deveria ter defrontado a formação alemã, a lamentar o que aconteceu aos seus rivais.

"Nós estamos todos bem. Desejo uma rápida recuperação a Marc Bartra", escreveu no Twitter, referindo-se ao futebolista espanhol que ficou ferido na sequência das explosões.

Também o FC Barcelona, onde Bartra cresceu como jogador, endereçou o seu apoio ao defesa, assim como ao Borussia Dortmund e a todos os seus adeptos, enquanto Carlo Ancelotti, treinador do rival Bayern Munique, demonstrou a sua solidariedade para com a equipa e com o futebolista espanhol.

Três explosões atingiram hoje o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', com o defesa espanhol Marc Bartra a ficar levemente ferido num braço.

Fonte da polícia disse que foram usadas três cargas explosivas quando o autocarro estava a sair da unidade hoteleira onde estava concentrada para rumar ao seu estádio, situado a cerca de dez quilómetros.

As autoridades alemãs não dispõem, neste momento, de qualquer indício que aponte para que o ataque de hoje ao autocarro do Borussia Dortmund tenha origem terrorista, indicaram fontes próximas da investigação à agência DPA.

Citando fontes policiais, a agência noticiosa alemã revela que, neste ponto da investigação, não existe "qualquer elemento" que sugira que o ataque ao autocarro em que seguia a equipa alemã teve origem terrorista.

De acordo com a AFP, que recolhe as informações da DPA, a polícia não usa a palavra atentado para descrever o incidente, mas sim "ataque grave com explosivos".

O diretor executivo do Borussia Dortmund detalhou, em declarações aos meios de comunicação locais, que as três explosões aconteceram quando o autocarro saía da unidade hoteleira onde a equipa esteve concentrada.

Hans-Joachim Watzke revelou que, segundo a polícia, os três artefactos "escondidos numa esquina" foram detonados, "de alguma forma", quando o autocarro abandonou o hotel.

O ataque foi relatado também pelo guarda-redes do Dortmund, Roman Bürki, que revelou que, depois das explosões, todos se baixaram dentro do autocarro, com aqueles que conseguiram a deitarem-se no chão do mesmo.

"O autocarro estava a entrar na via principal quando aconteceu uma enorme detonação, uma verdadeira explosão. Nós não sabíamos o que iria acontecer a seguir", contou o guardião suíço ao portal helvético Blick.ch.

