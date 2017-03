Adérito Esteves será o único "estrangeiro" presente no jogo com a Holanda

Portugal vai disputar o mais difícil jogo do European Trophy da época sem atletas que alinhem em clubes franceses

A seleção nacional já se encontra em Amesterdão onde, amanhã (14.00), vai defrontar a Holanda naquele que será o jogo decisivo do European Trophy, uma autêntica final entre as duas mais cotadas equipas da prova - e únicas invictas após duas jornadas realizadas. Depois dos triunfos diante de Suíça (28-10) e Polónia (35-10), este terceiro jogo dos Lobos de Martim Aguiar apresenta-se como o mais espinhoso perante um adversário composto por jogadores com impressionante índice físico e que terá nove atletas nascidos fora do país das túlipas.

E este aspeto reveste-se da maior relevância, já que para o importante duelo - e também no que se seguirá daqui a uma semana com a Moldávia - o quinze português, com exceção de Adérito Esteves libertado pelo Tarbes da III Divisão francesa, será formado exclusivamente por atletas que alinham no nosso país.

Já imaginaram o que seria Portugal disputar a qualificação para o próximo Mundial de futebol sem recorrer a Ronaldo, Nani, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, João Mário, Quaresma, Bernardo Silva ou Renato Sanches?

O DN falou com o presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Luís Cassiano Neves. O dirigente reconhece que, face ao fraco nível da competição interna e à sua muita juventude, a seleção carece de atletas com outro andamento. "Seria bom enquadrar estes jovens com cinco ou seis dos melhores portugueses que alinham lá fora, mas deparámos com enormes dificuldades para formar uma equipa mais competitiva. Reforçámos laços com o Manuel Lopes e o Artur Gomes, reconhecidos por se movimentarem bem no meio do râguebi gaulês e fizemos quatro viagens a França - eu fui lá uma vez - para contactar uma dezena de jogadores. Todos revelaram interesse e compromisso com a seleção mas quando chega a hora da verdade há uma evidente falta de resposta. Poderíamos solicitar a aplicação da lei 9 do regulamento internacional que obriga clubes e jogadores a atenderem à convocatória para uma seleção, mas compreendemos a sua luta, ano a ano, por contratos profissionais...", revela.

Ainda recentemente a Espanha teve, entre os 23 convocados, 18 a jogarem em França. "Pois, com outra capacidade financeira teríamos mais músculo para abordar os clubes tal como Geórgia e Roménia, que pagam muito bem a dispensa dos seus internacionais. É difícil atrair jogadores que sabem não haver recompensa monetária por estarem na seleção, pois o dinheiro saiu da equação dada a falta de receitas e patrocínios", conclui, ressalvando Julien Bardy, "que sem a lesão no ombro estaria disponível para os cinco jogos do Trophy".

O dirigente notou "a sua mágoa pela falta de meios com que se deparam, no plano financeiro e até no facto de treinarmos à noite", algo ao qual não estão habituados, mas normal em Portugal dado os atletas estudarem e trabalharem. "É uma abissal disparidade de realidades!", remata.

A título de exemplo, refira-se que Samuel Marques, o excelente médio de formação do Stade Toulousain, já qualificado para os quartos da Taça dos Campeões Europeus, não atendeu nenhum dos dez telefonemas feitos pelos responsáveis nacionais...