Pub

A surfista portuguesa venceu o Zarautz Pro, prova de categoria 1500 pontos do circuito mundial de qualificação (WQS) da World Surf League que terminou este domingo no País Basco, em Espanha

A surfista de 21 anos, atual campeã nacional, derrotou na final do evento a francesa Maud Le Carr, ao fazer uma pontuação total de 16,13 pontos (em 20 possíveis) contra os 13,17 da sua adversária. Henrique esteve em grande forma ao longo de toda a prova e desde cedo se apresentou como favorita à vitória do evento. Com esta vitória, Henrique ganha, então, 1500 pontos a contar para o circuito mundial de qualificação feminino (WQS) e 6000 dólares de prize money.

Nota ainda para o facto de esta ter sido a segunda final consecutiva para Carol no WQS, isto depois de, no fim de semana passado, na Costa de Caparica em Almada, ter ficado em segundo lugar no Caparica Pro, etapa de categoria 1000 deste mesmo circuito.

Ainda na categoria feminina, a atual vice-campeã nacional, Camilla Kemp, local do Guincho, 21 anos, foi terceira classificada, perdendo nas meias-finais do Zarautz Pro contra a francesa Maud Le Carr. A pontuação final da bateria entre ambas foi 15,26 pontos de Le Carr contra os 10,57 da surfista portuguesa.

Na categoria masculina, o ex-tricampeão nacional Vasco Ribeiro, local de Cascais, 22 anos, foi o melhor dos surfistas portugueses, ao ter alcançado o 3º lugar, perdendo apenas para o espanhol Gony Zubizarreta. Os 10,66 pontos do surfista português não foram suficiente para derrotar os 13,00 do seu adversário.

Em prova no País Basco estiveram mais de 20 surfistas portugueses, que, no caso dos restantes surfistas masculinos, obtiveram os seguintes resultados: Tomás Fernandes (9º), Eduardo Fernandes (17º), Francisco Alves (17º), Miguel Blanco (25º), Guilherme Fonseca (25º), Frederico Magalhães (33º), Pedro Coelho (33º), Henrique Pyrrait (33º), Jácome Correia (33º), Robertson Gonçalves (49º), Luís Perloiro (49º), Ruben Gonzalez (49º), Pedro Henrique (49º), Manuel Morgado (65º), Francisco Duarte (65º) e Francisco Carrasco (81º).

Já nas senhoras, os restantes resultados foram os seguinte: Teresa Bonvalot (13ª), Mariana Assis (17ª) e Yolanda Hopkins (25ª).

Nota ainda para o facto de na próxima terça-feira, dia 25 de abril, começar o Santa Cruz Pro, prova de categoria 3000 do WQS da WSL, campeonato no qual a maioria dos surfistas masculinos que competiram em Zarautz vão participar.