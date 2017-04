Pub

Águias vão defrontar V. Guimarães na final da Taça de Portugal. Estoril impôs empate a 3-3 na Luz e procurou o golo da vitória até final.

O desfecho esperado confirmou-se de forma inesperada. Quatro anos depois, Benfica e Vitória de Guimarães voltam a encontrar-se na final da Taça de Portugal (então vencida pela equipa minhota, sob comando de Rui Vitória, atual treinador dos lisboetas). Mas ambos tiveram de sofrer muito para lá chegar.

Esta quarta-feira, na 2.ª mão das meias-finais, o Benfica empatou em casa, 3-3, com o Estoril. E, apesar da vantagem encarnada (venceram por 2-1 na 1.ª mão), a incerteza manteve-se até ao fim, depois de os "canarinhos" terem chegado a igualar a eliminatória.

Com um golaço, num remate de longe, Bruno Gomes adiantou o Estoril (31'). O Benfica logo empatou a partida, por Carrillo (33'). Mas, no arranque da segunda parte, o recém-entrado Carlinhos repôs a vantagem estorilista (56').

Então, o treinador do Benfica - que poupara oito dos titulares do clássico frente ao FC Porto - teve de ir ao banco buscar, gradualmente, três das peças-chave da equipa: Pizzi, Jonas e Salvio. Com outro belo golo, num remate em arco, Zivkovic igualou o marcador (56'). E Jonas (72') pôs o emblema da águia a vencer.

Contudo, o Estoril nunca se rendeu: Bruno Gomes voltou a empatar a partida (78') e o jogo continuou vivo e dividido até final. Sem picos dramáticos ao cair do pano, ao contrário do jogo da véspera (Douglas teve de defender um penálti, já no tempo de compensação, para o Vitória de Guimarães ultrapassar o Desportivo de Chaves e se apurar para o Jamor), conheceu-se, por fim, o desfecho esperado: três anos depois, o Benfica está de regresso à final da Taça de Portugal (em 2014, venceu o Rio Ave, por 1-0).

EQUIPAS:

Benfica - Júlio César, André Almeida, Lisandro, Lindelöf e Grimaldo; Samaris e Filipe Augusto; Carrillo, Cervi, Zivkovic e Rafa.

Estoril - Luís Ribeiro, Mano, Dankler, João Afonso e Ailton; Diogo Amado e Eduardo; Licá, Matheus Índio, Bruno Gomes e Gustavo Tocantins.

FILME DO JOGO: