Nuno Espírito Santo perde margem para seguir no Dragão

Carlos Abreu Amorim quer outro treinador. Manuel Serrão concorda, mas só se for melhor. Pedro Marques Lopes pede ponderação

A continuidade de Nuno Espírito Santo como treinador do FC Porto para a próxima época está em causa, pelo menos na opinião de três adeptos portistas que, ao DN, fizeram o diagnóstico ao frustrante final de época da equipa - que, após uma série de nove vitórias consecutivas, falhou várias oportunidades de passar para a liderança da Liga, tendo apenas vencido duas das últimas sete jornadas e deixado o título à mercê do Benfica.

Antes de questionar o trabalho do técnico, o empresário Manuel Serrão deixa claro que está à espera de ação se for confirmado o quarto ano de jejum do FC Porto. "O presidente deve vir a terreiro explicar bem por que é que o clube passa mais um ano sem ganhar nada", assume, deixando para segundo plano o futuro do técnico, até porque tem uma ideia bem vincada sobre este assunto: "Só acho que o Nuno deve sair se houver uma alternativa melhor, pois se o FC Porto não tiver competência e capacidade de contratar um melhor, deve ficar com este."

Na prática, Serrão defende o mal menor, enquanto Pedro Marques Lopes pede uma análise clara sobre a situação atual. "Tem de ser feita uma justa ponderação sobre o treinador, pois admito que não sou capaz de dizer se Nuno deve continuar ou sair", adianta, explicando essa sua hesitação: "Sou crítico dele em muitos aspetos, mas tenho de elogiar algumas coisas que levou para o FC Porto, como são o espírito de grupo e a união da equipa. Mas é óbvio que teve falhas complicadas, isto para não dizer graves, na gestão da equipa."

Mais implacável é o deputado Carlos Abreu Amorim, que responsabiliza o treinador por mais um ano de jejum. "Nesta reta final de campeonato, o Nuno Espírito Santo provou que não é o treinador indicado para o FC Porto", atira, lembrando que "nos sete jogos decisivos só conseguiu duas vitórias e pareceu mergulhado em depressão e descrença". E, nesse sentido, deixa uma certeza: "O Nuno não tem condições para continuar."

Ainda assim, Carlos Abreu Amorim admite que "o problema não está no treinador", mas sim "nos quatro anos que o clube leva sem ganhar nada". O que, em sua opinião, pode afastar outros técnicos. "Eu, se fosse um treinador com currículo, hesitaria em vir para o FC Porto, que mais parece um cemitério de treinadores, como era o Sporting há uns anos", sublinha.

Currículo precisa-se....

Ao dizer que só vale a pena demitir Nuno Espírito Santo para contratar um treinador melhor, Manuel Serrão assume que gostaria de ver no comando da equipa "alguém habituado a passar a fase de grupos da Liga dos Campeões e que tenha sido pelo menos uma vez campeão numa das cinco principais ligas europeias". Ou seja, o empresário quer "alguém com currículo".

Pedro Marques Lopes avisa que se trata de uma decisão "complicada nesta altura" em que o FC Porto caminha para o quarto ano sem conquistas, razão pela qual reforça a necessidade de haver "uma ponderação séria". Já Carlos Abreu Amorim pede "um treinador confiante, ambicioso, líder e que não seja assalariado de Jorge Mendes, empresário que tem como cliente preferencial o Benfica". Nesse sentido, o deputado revela não ter nenhum nome na manga, mas apenas uma certeza: "Apenas peço que não seja um treinador ligado a Jorge Mendes."