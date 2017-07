Tomás Vaclík é o eleito para a baliza do tetracampeão

Pub

Vaclík tem 28 anos e defende a baliza dos suíços do Basileia desde 2014

Tomás Vaclík, guarda-redes checo de 28 anos atualmente a representar o Basileia, é mesmo o eleito pela estrutura do futebol profissional do Benfica para colmatar a vaga deixada por Ederson.

Este é um dossiê que o Benfica quer fechar rapidamente, pois Rui Vitória já fez sentir a Luís Filipe Vieira que não é seguro começar a temporada com Júlio César, Bruno Varela e Paulo Lopes - este último tinha em mente abraçar um cargo relacionado com o treino de guarda-redes no organigrama do futebol encarnado mas teve de voltar a calçar as luvas.

Entre os guarda-redes sinalizados, o DN sabe que a preferência de Rui Vitória recai no guardião que se sagrou campeão suíço na época passada ao lado do agora leão Doumbia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Tomás Vaclík tem vivido na seleção do seu país na sombra de Petr Cech, mas é visto como um futebolista fiável e isso nota-se pela carreira que tem vindo a fazer, já que está há três anos no Basileia após mais três no Sparta Praga.

O problema que pode adiar ou levar o Benfica a virar-se para outra opção diz respeito ao montante pedido pelo Basileia por Vaclík, que só termina contrato em 2021, e que nunca será menos de oito milhões de euros, quatro vezes mais do que os helvéticos investiram no futebolista quando o contrataram em 2014.

O Benfica tem mais guarda-redes referenciados e extrema urgência em resolver um problema criado com a falta de acordo entre o Benfica e o Atlético de Madrid por André Moreira, que entretanto seguiu para Braga. O Benfica também fez saber ao Manchester United do seu interesse em contar com o jovem Joel Pereira, mas José Mourinho fechou completamente a porta aos encarnados.

Em suma, Vaclík é o nome pretendido e por quem o Benfica vai forçar, pois o perfil do checo encaixa que nem uma luva naquilo que Rui Vitória pretende - um guarda--redes experiente, habituado a ganhar e com envergadura física. Neste aspeto, Vaclík parece cumprir os requisitos, pois mede 1,89 metros e pesa 82 quilos.

Também sinalizado, mas numa perspetiva de futuro, está o belga Mile Svilar. O jovem de 17 anos vinculado ao Anderlecht atinge a maioridade no final de agosto mas a sua contratação por parte do Benfica está prevista apenas para janeiro. Svilar é um jogador que agrada bastante mas está longe de ser encarado como uma aposta para o imediato. De qualquer das formas, se vier em janeiro, como é desejo do Benfica, isso implicará uma compensação ao Anderlecht, pois o contrato que tem em vigor só expira dentro de um ano.

Dois de prevenção para lateral

No que diz respeito ao defesa direito, como o DN avançou na sua edição de segunda-feira, para já as incursões no mercado estão suspensas devido ao rendimento evidenciado por Aurélio Buta. O jovem de 20 anos esteve em bom plano nos dois encontros que os encarnados realizaram no Algarve, frente ao Bétis e ao Hull City, mas precisará de confirmar no estágio que o Benfica está a realizar em Inglaterra e que culminará com dois encontros no sábado e no domingo, respetivamente diante de Arsenal e Leipzig.

Independentemente disso, o Benfica não deixa de sinalizar futebolistas que possam reforçar o lado direito da defesa. É verdade que o tetracampeão contratou nesta época Alex Pinto e Pedro Pereira, mas o primeiro está destinado à equipa B e o segundo foi contratado em janeiro à Sampdoria - a troco de 2,66 milhões de euros... mais Djuricic -, porém não tem convencido nas suas aparições de águia ao peito.

Assim sendo, o DN sabe que o Benfica tem de prevenção dois futebolistas para essa posição. A saber: Douglas, defesa brasileiro de 26 anos do Barcelona que na pretérita temporada esteve emprestado ao Sporting Gijón, e Kaderábek, lateral checo dos alemães do Hoffenheim e colega de seleção de Tomás Vaclík.

Ainda assim, estes dois nomes só serão alvo de negociação, em especial Douglas, por ser menos oneroso, se Buta não confirmar em Londres o que mostrou no Algarve. Foi assim que tudo começou com Nélson Semedo...