Luís Filipe Vieira anuncia acordo para renovar com Luisão

Na homenagem feita ao brasileiro pelos 500 encontros realizados, presidente do clube da Luz anunciou que o acordo ficou selado com um "aperto de mão"

Luís Filipe Vieira anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com Luisão na homenagem que assinala os 500 jogos do defesa de águia ao peito.



O presidente do Benfica disse que o acordo foi atingido com um "aperto de mão". E para breve estará a a oficialização do mesmo, desconhecendo-se por quantos anos será o prolongamento do vínculo.

"As pessoas, por vezes, têm a memória curta, mas neste clube temos memória, porque é no presente que preparamos o futuro. E temos a certeza que vamos continuar contigo com esta camisola. O Luisão sabe o que neste casa um aperto de mão vale mais do que uma assinatura e sabe também o que já alcançámos", referiu o líder encarnado