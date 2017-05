Pub

#muerovision foi usada num programa espanhol, inclusivamente quando se discutiram os problemas de saúde do cantor português

Os espanhóis não estão muito contentes com a prestação do seu país no Festival da Eurovisão deste ano, no qual se sagrou vencedor o português Salvador Sobral.

Na passada segunda-feira, no programa Sálvame, da estação Telecinco, discutia-se o último lugar alcançado pelo representante espanhol, que conseguiu apenas cinco pontos. Durante a transmissão, o programa usou a hashtag #muerovision (#morrovisão, numa tradução mais próxima) e pediu aos espectadores para que a usassem também.

Obviamente que a vitória de Salvador Sobral também foi abordada no mesmo programa, assim como os seus problemas de saúde. A polémica surgiu quando a hashtag continuou a ser utilizada nesse momento, o que muitos acharam ser de mau tom, diz o ABC e dizem as reações nas redes sociais.