Wine Tourism in Portugal integra associação de luxo Laurel

O grupo Wine Tourism in Portugal foi fundado há 12 anos no Porto, e organiza viagens imersivas, serviços de assistência personalizada de luxo e eventos corporativos personalizáveis. Integra, agora, a Laurel – Associação de Marcas de Excelência, que tem feito um trabalho significativo a promover internacionalmente o que de melhor se faz em Portugal.Liderada por Francisco Carvalheira, a Laurel reúne empresas e projetos que se distinguem pela qualidade, inovação e forte ligação à identidade cultural portuguesa, promovendo a sua projeção internacional em áreas como turismo, hospitalidade, design, moda, gastronomia e artesanato.O setor do Enoturismo tem estado a crescer ao longo dos últimos anos, representando para muitas empresas produtoras de vinho uma verdadeira boia de salvação, numa altura em que o consumo está a cair em todo o mundo. Dados da Associação Portuguesa de Enoturismo, libertados no ano passado, davam conta de que este setor já representava 30% a 50% da faturação anual de algumas empresas. No mesmo sentido, Portugal é atualmente o segundo maior destino mundial de Enoturismo, atrás apenas de Itália. Cerca de 50% destes turistas são estrangeiros, com destaque para mercados como Brasil, Estados Unidos da América, Reino Unido e França.Estima-se que o turismo premium e o enoturismo representem um impacto de 700 milhões de euros na economia nacional, o que fez com que a associação da Wine Tourism in Portugal e a Laurel parecesse relativamente óbvia aos responsáveis de ambas as organizações.Em comunicado, Sílvia Ferreira, fundadora e CEO do Grupo Wine Tourism in Portugal, refere que “integrar a Laurel é um reconhecimento do caminho que temos vindo a construir ao longo dos últimos anos, sempre assente na excelência, na autenticidade e numa visão clara de posicionamento nacional e internacional. Esta adesão reforça a nossa missão de projetar Portugal como destino de luxo contemporâneo, onde o património, a cultura, o vinho e a hospitalidade se transformam em experiências verdadeiramente únicas”.Por seu lado, Francisco Carvalheira diz acreditar que “esta parceria poderá tornar-se um pilar relevante na nossa estratégia de promoção de um turismo português cada vez mais orientado para a qualidade, a autenticidade e a excelência”.Da Laurel fazem parte organizações como o Savoy Palace, a Viúva Lamego, o Vila Vita Parc, a Torres Novas ou a Renova.