Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
TikTok reforça controlo de idade na Europa com nova IA
EPA/ANDY RAIN
Viver

TikTok reforça controlo de idade na Europa com nova IA

Plataforma chinesa implementa sistema de análise comportamental para identificar utilizadores com menos de 13 anos e cumprir as exigências da Lei dos Serviços Digitais da UE.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O TikTok anunciou esta sexta-feira, 16 de janeiro, o lançamento oficial de uma nova tecnologia de "garantia de idade" (age assurance) dirigida aos utilizadores no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui UE, Reino Unido e Suíça. A medida, que será implementada de forma faseada nas próximas semanas, visa aumentar a eficácia na deteção e remoção de crianças com menos de 13 anos que utilizam a aplicação, estando desta forma fora das regras de utilização da mesma.

O novo sistema visa anular a dependência exclusiva da data de nascimento inserida no registo. Em vez disso, a plataforma utilizará modelos de inteligência artificial para analisar sinais comportamentais, informações do perfil e o conteúdo dos vídeos publicados.

Sempre que a tecnologia detetar uma conta suspeita de pertencer a um menor de 13, o caso será encaminhado para uma equipa de moderadores humanos especializados, que terá a palavra final sobre a suspensão da conta.

Projeto-piloto bem sucedido

Esta decisão surge após um período de testes de um ano realizado no Reino Unido, diz a empresa chinesa. Segundo os dados partilhados pela ByteDance, a detentora do TikTok, o uso desta tecnologia permitiu identificar e remover milhares de contas de menores que tinham conseguido contornar os filtros de segurança iniciais.

O projeto foi desenvolvido em colaboração estreita com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC), o principal regulador de privacidade do TikTok na União Europeia, garantindo a conformidade com a Lei dos Serviços Digitais (DSA).

Para os utilizadores cujas contas sejam suspensas por engano, o TikTok disponibiliza três vias de recurso para provar a maioridade: por análise de dados biométricos faciais, através de uma parceria com a tecnológica Yoti, que analisa traços do rosto sem identificar o utilizador; via a inserção de um número de cartão de crédito de crédito válido, realizando uma transação de verificação de valor simbólico; ou através de um documento de identificação, pelo envio da fotografia do Cartão de Cidadão ou passaporte.

A empresa sediada em Pequim garante que estes dados serão utilizados estritamente para fins de verificação e não serão armazenados permanentemente para outros objetivos.

Atualmente, o TikTok remove globalmente cerca de seis milhões de contas de menores todos os meses, reforçando o seu compromisso com a segurança online.

Tecnologia
TikTok
Redes sociais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt