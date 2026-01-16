TikTok reforça controlo de idade na Europa com nova IA

O TikTok anunciou esta sexta-feira, 16 de janeiro, o lançamento oficial de uma nova tecnologia de "garantia de idade" (age assurance) dirigida aos utilizadores no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui UE, Reino Unido e Suíça. A medida, que será implementada de forma faseada nas próximas semanas, visa aumentar a eficácia na deteção e remoção de crianças com menos de 13 anos que utilizam a aplicação, estando desta forma fora das regras de utilização da mesma.O novo sistema visa anular a dependência exclusiva da data de nascimento inserida no registo. Em vez disso, a plataforma utilizará modelos de inteligência artificial para analisar sinais comportamentais, informações do perfil e o conteúdo dos vídeos publicados. Sempre que a tecnologia detetar uma conta suspeita de pertencer a um menor de 13, o caso será encaminhado para uma equipa de moderadores humanos especializados, que terá a palavra final sobre a suspensão da conta.Projeto-piloto bem sucedidoEsta decisão surge após um período de testes de um ano realizado no Reino Unido, diz a empresa chinesa. Segundo os dados partilhados pela ByteDance, a detentora do TikTok, o uso desta tecnologia permitiu identificar e remover milhares de contas de menores que tinham conseguido contornar os filtros de segurança iniciais. O projeto foi desenvolvido em colaboração estreita com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC), o principal regulador de privacidade do TikTok na União Europeia, garantindo a conformidade com a Lei dos Serviços Digitais (DSA).Para os utilizadores cujas contas sejam suspensas por engano, o TikTok disponibiliza três vias de recurso para provar a maioridade: por análise de dados biométricos faciais, através de uma parceria com a tecnológica Yoti, que analisa traços do rosto sem identificar o utilizador; via a inserção de um número de cartão de crédito de crédito válido, realizando uma transação de verificação de valor simbólico; ou através de um documento de identificação, pelo envio da fotografia do Cartão de Cidadão ou passaporte.A empresa sediada em Pequim garante que estes dados serão utilizados estritamente para fins de verificação e não serão armazenados permanentemente para outros objetivos. Atualmente, o TikTok remove globalmente cerca de seis milhões de contas de menores todos os meses, reforçando o seu compromisso com a segurança online.