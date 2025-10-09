Revelados os candidatos a Carro do Ano 2026 em Portugal

Já foram revelados os candidatos a Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026. O modelo premiado sucederá ao Citroën C3, vencedor da edição deste ano.92 inscrições foram registadas, com os candidatos divididos em oito classes (Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto e Grande SUV), com diferentes modelos e versões, e 28 concorrem ao título de vencedor do mais prestigiado galardão da indústria automóvel do nosso país.Tal como nas edições anteriores, a organização voltará a selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor. Esses dispositivos serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados para determinar o vencedor do Prémio Inovação e Tecnologia.Paralelamente, a Comissão Executiva voltará também a distinguir a Personalidade do Ano, alguém que, pela sua participação profissional, tenha contribuído para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.O painel de jurados será composto por 16 pessoas, que em representação dos principais órgãos de comunicação social em Portugal irão dar início aos testes dinâmicos com os vários modelos a concurso. O DN será representado por Paulo Tavares.O vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026, assim como os vencedores das várias classes, serão conhecidos em março do próximo ano. Antes serão conhecidos os sete finalistas.. Lista os carros inscritos no concursoCitadino do Ano· BYD Dolphin Surf Boost· Fiat Grande Panda La Prima· Hyundai Inster EV 360km Style Plus· KIA Stonic 1.0 T-GDi 6MT Tech· Nissan Micra Evolve 52kWh· Renault 4 E-Tech Elétrico IconicDesign do Ano· Alfa Romeo 33 Stradale· Alpine A290 GTS· BYD Atto 2 Confort· BYD Dolphin Surf Boost· BYD Seal 6 DM-i Touring Confort Life· DS Nº8 Long Range 245 Etoile· Hyundai Inster EV 360km Style Plus· Nissan Micra Evolve 52kWh· Renault 4 E-Tech Elétrico IconicDesportivo / Lazer do Ano· Alpine A290 GTS· Nissan Ariya Nismo 87kWh e-4orce· Skoda Elroq RSElétrico do Ano· Audi A6 Avant e-Tron· BYD Atto 2 Confort· BYD Dolphin Surf Boost· Citroën ë-C5 Aircross Max· DS Nº8 Long Range 245 Etoile· Hyundai Inster EV 360km Style Plus· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)· Leapmotor B10 Design· Mazda 6e 5HB EV 245cv Long Range Takumi Plus· MG S5 Luxury 64kWh· Nissan Micra Evolve 52kWh· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic· Skoda Elroq 85 Sportline· Voyah Courage AWD Luxury· Xpeng G6 Long Range· Xpeng G9 Long RangeFamiliar do Ano· BYD Seal 6 DM-i Touring Confort Life· Citroën ë-C5 Aircross Max· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4· Forthing S7· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)· KIA PV5 Passenger L2H1 Long-Range + V2L (71,2 kWh)· Leapmotor B10 Design· Leapmotor C10 REEV Design· Renault Austral E-Tech· Skoda Elroq 85· Xpeng G6 Long RangeHíbrido Plug-in do Ano· BYD Seal 6 DM-i Touring Confort Life· Leapmotor C10 REEV Design· Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 InstyleSUV Compacto do Ano· BYD Atto 2 Confort· Citroën ë-C5 Aircross Max· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4· Jeep Compass First Edition· Leapmotor B10 Design· Nissan Qashqai 1.5 E-Power (190 CV) ADVANCE· Opel Frontera GS· Renault Symbioz Mild-Hybrid· Skoda Elroq 85 Sportline· Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116cv Life DSGGrande SUV do Ano· Changan Deepal S07· KGM Musso EV E80 K5 4WD· Leapmotor C10 REEV Design· Toyota BZ4X Lounge· Voyah Courage AWD Luxury· Xpeng G9 PerformanceElegíveis ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026· Alpine A290· Audi A6 Avant· BYD Atto 2· BYD Dolphin Surf· BYD Seal 6 DM-i Touring· Changan Deepal S07· Citroën C5 Aircross· Dacia Bigster· DS Nº8· Fiat Grande Panda· Forthing S7· Hyudai Inster· Jeep Compass· KIA EV4· Leapmotor B10· Leapmotor C10 REEV· Mazda 6e· MG S5· Nissan Arya Nismo· Nissan Micra· Opel Frontera· Renault 4· Skoda Elroq· Toyota BZ4X· Volkswagen T-Roc· Voyah Courage· Xpeng G6· Xpeng G9