Portugal tem o primeiro Master of Wine de sempre

Foram anunciados nesta quinta-feira, 20 de agosto, os sete novos membros do exclusivo clube de Masters of Wine (MWs), um título garantido pelo Instituto dos Masters of Wine (IMW), e onde figura pela primeira vez na história um português: o enólogo Tiago Macena, responsável pelos vinhos Código, integra assim o restrito grupo de 427 Masters of Wine que existem, atualmente, no mundo. Estão representados 31 países entre estes especialistas, com Portugal e a Hungria a garantir, nesta edição, uma presença inédita.

Tiago Macena já tinha tentado concluir o estudo no IMW, mas em 2017 decidiu, com novo fôlego, preparar-se para a prova que agora concluiu com sucesso. Empresário, viticultor e enólogo, torna-se assim o primeiro representante do país a poder ostentar, sempre que assina, as iniciais MW após o seu nome. Antes disso, porém, está obrigado a assinar o código de conduta da IMW, comprometendo-se a agir com honestidade e integridade e a promover a excelência, a interação e a aprendizagem do setor.

"Alice Archer MW (Reino Unido), Owain Hughes MW (Reino Unido), Weiran Liu MW (China), Gabriella Macari MW (EUA), Tiago Macena MW (Portugal), Jake Skakun MW (Canadá) e Sue Tolson MW (Hungria) são os mais recentes a conquistar o título de Master of Wine. Juntamente com os quatro novos MW anunciados em fevereiro, completam a colheita de 2026 e elevam o total para 11, o maior número desde 2021, ano em que se registaram 13 novos Masters of Wine", anunciou o Instituto Masters of Wine em comunicado.

O título de Master of Wine é o mais cobiçado do mundo do vinho, e atribuído apenas àqueles que demonstram uma compreensão excecional de todos os aspetos do vinho, e implica vários anos de estudo, viagens e exames teóricos e práticos.

"O exame de MW abrange três componentes, distribuídos pelas fases dois e três do programa de estudos de MW. No final da fase dois, os alunos realizam um exame prático e um exame teórico à porta fechada. A parte prática consiste em três provas de degustação às cegas de 12 vinhos, nas quais os alunos têm de avaliar a casta, a origem, a vinificação, a qualidade, o estilo e a posição comercial, enquanto a parte teórica consiste em cinco provas que abrangem a viticultura, a vinificação, o manuseamento do vinho, o negócio do vinho e questões contemporâneas", explica o mesmo comunicado.

O presidente da IMW, Roderick Smith MW, salientou, citado no documento que "o grupo deste ano representa uma diversidade inspiradora de origens, conhecimentos especializados e perspetivas, e estamos entusiasmados por dar as boas-vindas aos nossos primeiros Masters of Wine sediados em Portugal e na Hungria".