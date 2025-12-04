O Ano em Pesquisa. O 31/Atlas e as teorias de tecnologia alienígena entre as preocupações científicas

Antes de olharmos para o retrato geral do país, que todos os anos a Google disponibiliza no seu ranking de termos mais consultados O Ano em Pesquisa, há um dado que se destaca em 2025 e que correu à margem das grandes parangonas manchetes nacionais: Este foi o ano em que os portugueses olharam para o céu com desconfiança. Segundo dados enviados em exclusivo ao DN, "31/Atlas" não foi apenas uma curiosidade astronómica, mas chegou a ser uma fonte de real ansiedade para os portugueses, a julgar pelas buscas realizadas.As pesquisas associadas a este fenómeno astronómico revelam um padrão de preocupação defensiva e de teorias da conspiração. Os portugueses não se limitaram a procurar o nome do cometa interestelar; as tendências de pesquisa dispararam com termos inquietantes como "31/atlas defesa planetária" e "31/atlas tecnologia alienígena" -- indo ao encontro das "teorias" que correram pelas redes sociais de que o corpo celeste poderia ser uma nave tripulada de uma civilização avançada..Cometa ou nave alienígena? O que se sabe do 3I/ATLAS, terceiro objeto interestelar a visitar o Sistema Solar. A lista de pesquisas sugere que houve um acompanhamento quase "minuto a minuto" do fenómeno, com questões pragmáticas como "quando chega", "tamanho", "trajectória" e "tracking" a fazerem parte do ranking, quando fechado sobre o tema. A ciência, neste caso, misturou-se com o medo do desconhecido.Ainda neste capítulo exclusivo da ciência, a curiosidade dos portugueses diversificou-se para temas biológicos complexos, fenómenos atmosféricos raros e conceitos do folclore. Respeitando a ordem de maior interesse nas pesquisas, as principais dúvidas foram:"O que é nuvem rolo?" (em 1.º lugar: trata-se de uma formação nublosa rara em forma de tubo horizontal);"O que são terras raras?" (2.º lugar: metais essenciais para tecnologia, difíceis de extrair -- em causa nos acordos de paz para a Ucrânia, por exemplo);"O que é amniotas?" (3.º lugar: grupo de vertebrados, onde nos incluímos, cujos embriões são protegidos por uma membrana, o âmnio);"O que é tanatopraxia?" (5.º lugar: técnica estética e temporária de conservação de corpos para velório);"O que é um gémeo evanescente?" (6.º lugar: fenómeno raro em que um feto não sobrevive e é absorvido pelo útero);"O que é um doppelgänger?" (10.º lugar: termo alemão para um sósia perfeito sem laços de sangue).Estes dados mostram que existe apetite em Portugal por fenómenos fora do vulgar, seja no espaço profundo, na biologia humana ou nos mistérios da natureza.O retrato geral do ano: futebol, apagões e despedidasPara lá da ciência, a Google Portugal revelou esta quinta-feira, 4 de dezembro, o ranking completo do "Ano em Pesquisa 2025", o barómetro habitual que mede, de certa forma, o pulso social do país. E aqui, voltamos aos temas que encheram os noticiários: a hegemonia do futebol, os falhanços das infraestruturas e as figuras públicas que nos deixaram.Como seria de esperar, o Mundial de Clubes liderou as pesquisas gerais, provando que o futebol continua a ser o escape preferido da nação. No entanto, a realidade intrometeu-se logo no segundo lugar com o "Apagão". A falha de energia que afetou Portugal e Espanha em abril gerou um pico de pesquisas por parte de uma população subitamente às escuras. O acidente no Elevador da Glória também marcou o ano, refletindo a preocupação com o património e a segurança na capital.A morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV marcaram a agenda institucional, a par das Eleições Legislativas e Autárquicas. Os portugueses recorreram ao Google para questões cívicas práticas, do tipo: "Como saber onde votar?".A saudade nacionalA secção de "Falecidos" revela um ano duro para Portugal, em especial com a morte prematura e trágica do futebolista Diogo Jota, aos 28 anos. A ele juntaram-se as despedidas a Jorge Costa no desporto, à lenda Ozzy Osbourne na música e à artista Preta Gil.E enquanto o "31/Atlas" preocupava os teóricos da conspiração, no dia a dia os portugueses rendiam-se à utilidade da Inteligência Artificial. "IA para criar imagens", "IA para trabalhos académicos grátis" e "IA para programar" foram as ferramentas mais procuradas.Nas curiosidades mais leves, o termo "turbossexual" (popularizado por Filipe La Cerda) deixou muita gente confusa... E a botânica invadiu as casas, com milhares a perguntarem como cuidar de orquídeas, bonsais e da exótica "pachira aquática".