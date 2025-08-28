Novo projetor 4K para cinema em casa quer estar no 'ponto certo' entre o luxo e a gama de entrada

A Epson, um dos maiores fabricantes mundiais de projetores, anunciou esta quarta-feira 27 de agosto, o lançamento do seu mais recente projetor de cinema em casa, o EH-LS9000B/W. O equipamento posiciona-se estrategicamente num ponto de equilíbrio para os entusiastas, ao oferecer um conjunto de funcionalidades de performance elevada a um preço que, embora premium, se situa abaixo do segmento de ultra alta-gama."Entendemos que os entusiastas de filmes muitas vezes procuram uma experiência de visualização de alta qualidade sem o preço alto. O EH-LS9000B/W foi projetado para trazer a experiência cinematográfica para casa, proporcionando desempenho e flexibilidade excecionais, tudo isso mantendo a acessibilidade", como descreve José Pereira, business manager da Epson Ibérica, em comunicado enviado ao DN..Com um preço de lançamento de 3299€, segundo foi revelado ao DN, a proposta de valor do EH-LS9000B/W assenta na disponibilização de funcionalidades habitualmente encontradas em gamas superiores, como uma fonte de luz laser de longa duração, que oferece até 20.000 horas de uso e um tempo de arranque de 8 segundos -- muito inferior ao dos modelos com lâmpadas tradicionais.O projetor garante uma qualidade de imagem 4K (3840 x 2160) com mais de 8,3 milhões de pixéis. Outra das características é a capacidade de reproduzir pretos profundos através de uma relação de contraste dinâmico de mais de 2.500.000:1. Este desempenho, aliado a tecnologias de processamento de imagem como HDR10+, Interpolação de Fotogramas 4K e Super-resolução, tem potencial para assegurar que cada cena seja renderizada com detalhe e suavidade, "capturando a intenção do cineasta enquanto fornece pretos profundos e detalhes de sombra claramente definidos", como se pode ler no referido comunicado. Adicionalmente, o modelo inclui opções de instalação flexíveis, como rotação da lente motorizada, zoom e memória de posições, permitindo ajustes fáceis em diversas configurações de sala.O posicionamento do EH-LS9000B/W torna-se mais evidente quando comparado com os restantes segmentos de mercado. Face aos modelos de elite, que custam frequentemente próximo ou mesmo acima de 5000 euros, projetores de marcas como a Sony ou a JVC continuarão a ser a referência para os puristas, oferecendo vantagens como painéis 4K nativos e contraste nativo superior. O modelo da Epson não compete diretamente com estes, mas oferece uma boa parte da sua performance e conveniência por um custo inferior. Por outro lado, em comparação com as opções laser 4K mais económicas, que se encontram no mercado por menos de 2000€, o investimento adicional no EH-LS9000B/W traduz-se num salto qualitativo em áreas como o contraste, o processamento de imagem e a flexibilidade da lente motorizada que os modelos de entrada não possuem.Em suma, o Epson EH-LS9000B/W (black & white... o projetor está disponível em preto ou em branco) não é o projetor mais acessível do mercado, nem o de melhor performance absoluta. O objetivo da marca é ocupar um espaço intermédio, servindo assim o entusiasta de cinema em casa que, possivelmente com algum esforço, ainda conseguirá chegar a tal investimento.