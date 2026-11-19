O Mercado de Vinhos está de regresso com mais uma edição, destacando-se pelo seu formato único de venda direta ao público. Graças a uma parceria com uma empresa de distribuição, os visitantes poderão adquirir os seus vinhos favoritos e enviá-los a partir do próprio recinto diretamente para familiares e amigos em qualquer parte de Portugal ou do estrangeiro, com condições especiais e total comodidade.

Este ano, a região em destaque é Lisboa, e os visitantes terão a oportunidade de provar vinhos vindos das vinhas mais ocidentais do continente europeu, bem como de descobrir projetos urbanos improváveis – como uma adega instalada numa antiga oficina mecânica no coração do bairro de Belém, onde a arte de fazer vinho ganhou uma nova vida.

Para os apreciadores da mais pura expressão do terroir, o mercado reserva outras experiências, como a presença de vinhos biológicos e naturais de intervenção mínima ou referências provenientes de solos arenosos cujas características permitiram proteger as vinhas da devastação da filoxera e manterem-se como algumas das únicas sobreviventes à praga que arrasou parte do setor, no século XIX. Este ano há ainda espaço para a chamada revolução dos NoLO, ou seja, os vinhos com pouco ou nenhum álcool, que tem ganhado cada vez mais adeptos, sobretudo entre os novos consumidores.

Nota ainda para as sessões de formação que, no sábado, terão lugar pelas mãos de Tiago Paula, Presidente da Associação de Escanções, que vai ajudar os interessados a desmistificar o vinho e a provar e a apreciar cada copo da melhor forma.