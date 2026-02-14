Vinhos João Tique
Vinhos João Tique
Viver

João Tique quer fazer regressar o Alentejo aos vinhos

Produtor independente, viticultor e enólogo dos seus vinhos, João Tique quer mais autenticidade na oferta nacional. Apresenta o seu Cultus Grande Reserva 2021, totalmente com vinhas próprias
Margarida Vaqueiro Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
vinhos
Alentejo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt